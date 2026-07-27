Nel quartiere Bicocca di Milano, il Borgo Pirelli, un tempo villaggio operaio con villette liberty e strade tranquille, mostra segni di abbandono. Due anziani si spostano lentamente lungo una via silenziosa, tra le case affrescate e la natura circostante, in contrasto con i moderni palazzi circostanti. Il borgo viene descritto come un luogo speciale, ora lasciato all’incuria.

Un gruppo di villette affrescate in stile liberty, una stradina silenziosa che le attraversa, due anziani che si avviano lentamente verso casa. Come nel film «Up», tra la fredda modernità dei nuovi palazzoni del quartiere Bicocca si staglia un’oasi di pace, bellezza e storia: il Borgo Pirelli. Costruito dall’Istituto case popolari all’indomani della Prima guerra mondiale, è un ex-villaggio operaio di 29 villette a due piani — ciascuna con la propria caratteristica decorazione floreale — e di un condominio in stile Art Nouveau che ospita circa 150 alloggi, chiamato «il casone». «Un importante patrimonio della città», dice Alan Rizzi, presidente di Aler Milano, l’azienda regionale nelle cui mani è passata sia proprietà che gestione (1996). 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, il lento declino del Borgo Pirelli, il villaggio operaio della Bicocca: «È un posto speciale, ma lasciato all'incuria»

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