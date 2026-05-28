Se il club non dispone di sufficienti risorse finanziarie, potrebbe affrontare un declino progressivo. La mancanza di fondi ostacola gli investimenti e la competitività della squadra. Secondo un commentatore, questa situazione potrebbe portare a una perdita di slancio, con conseguenze sulla qualità del gioco e sui risultati. La questione centrale riguarda la capacità di sostenere le spese necessarie per mantenere un livello competitivo.

Fabio Ravezzani si è espresso sul delicato momento del Milan in un video pubblicato sul canale YouTube di 'QSVS'. Il direttore di 'Telelombardia' ha sottolineato il problema economico della gestione di Gerry Cardinale, mettendo a confronto il monte ingaggi dei rossoneri con quello dell'Inter. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Il problema economico del Milan: "L'aspetto più preoccupante di tutta la vicenda del Milan è l'apparente incapacità della società di rilanciarsi sul mercato. Il club non sembra disporre delle risorse necessarie, poiché Gerry Cardinale non ha la possibilità di investire capitali freschi nella squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Se Cardinale non ha i fondi per sostenere il Milan, assisteremo a un lento e costante declino”

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