Gravissimi due anziani travolti travolti in viale Pirelli in zona Bicocca a Milano

Due anziani sono stati investiti in viale Pirelli, nella zona di Bicocca a Milano, nel pomeriggio di oggi. L’uomo di 77 anni si trova in condizioni critiche alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, mentre la donna di 70 anni è ricoverata al Niguarda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno accertando l’esatta dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulla vettura coinvolta o sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 16 maggio 2026 – Due anziani travolti da un'auto. Un uomo di 77 anni e una donna di 70 entrambi in gravi condizioni, il primo alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni e la seconda al Niguarda. Il doppio investimento è avvenuto qualche minuto prima delle 15 del 16 maggio in viale Pirelli, in zona Bicocca. La dinamica. Nei pressi del luogo in cui è avvenuto l'impatto, a due passi da piazza dei Daini, c'è un attraversamento pedonale, ma non è ancora chiaro se gli anziani, che quasi certamente erano insieme, l'abbiano usato o meno. I rilievi della polizia locale sembrano indicare anche un altro punto da analizzare, a qualche metro di distanza, tra due macchine parcheggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gravissimi due anziani travolti travolti in viale Pirelli, in zona Bicocca, a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valanga in Valtellina: due giovani travolti, uno si salvaUna valanga in Valtellina ha strappato la vita a due giovani scialpinisti, mentre un terzo compagno di avventura è riuscito a salvarsi. Valanga in Svizzera: travolti due lecchesi, uno in coma a LucernaDue alpinisti di Lecco sono rimasti coinvolti in un incidente valanghivo sabato pomeriggio sul Fleckistock, in Canton Uri, in Svizzera.