Milano i ladri rom liberati | la polizia rischia i magistrati no

Notizia in breve

Venerdì sera, le forze dell’ordine hanno svolto un servizio straordinario nelle zone della movida cittadina. Durante l’intervento, alcuni ladri rom sono stati arrestati, ma successivamente sono stati rilasciati. La polizia sostiene di rischiare di più rispetto ai magistrati, che non hanno preso provvedimenti immediati contro i sospetti. La situazione ha sollevato polemiche sulla gestione delle misure di sicurezza e sulla risposta delle autorità.