Milano i ladri rom liberati | la polizia rischia i magistrati no
Venerdì sera, le forze dell’ordine hanno svolto un servizio straordinario nelle zone della movida cittadina. Durante l’intervento, alcuni ladri rom sono stati arrestati, ma successivamente sono stati rilasciati. La polizia sostiene di rischiare di più rispetto ai magistrati, che non hanno preso provvedimenti immediati contro i sospetti. La situazione ha sollevato polemiche sulla gestione delle misure di sicurezza e sulla risposta delle autorità.
Giro di vite contro i maranza. Venerdì sera le forze dell’ordine hanno effettuato un servizio straordinario sul territorio nelle aree della movida cittadina. precedente quando a Pieve Emanuele un uomo viene avvicinato da una coppia di etnia rom che prima lo picchia selvaggiamente e poi, dopo avergli strappato di mano le chiavi, fugge con la sua auto. Il mattino seguente i due rapinatori stanno percorrendo la Strada provinciale 172 a bordo della Seat Ibiza rubata. Tutto sembra procedere tranquillamente quando però una pattuglia della Polizia Locale di Cornaredo intima loro l’alt. I rom a questo punto, invece di fermarsi, premono sull’acceleratore in direzione della Tengenzialina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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