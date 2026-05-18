Restano chiusi un’ora nel cimitero e liberati dalla polizia | Lucchetto messo da un burlone

Da ilrestodelcarlino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono rimaste intrappolate nel cimitero di Cavazzoli per circa un’ora dopo che qualcuno ha chiuso il cancello con un lucchetto. La polizia è intervenuta per liberarle e ha constatato che il lucchetto era stato messo da una persona che ha agito per scherzo. Nessuno è rimasto ferito, e il cancello è stato aperto poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato sorpresa tra i presenti, che si sono trovati improvvisamente chiusi all’interno del luogo di sepoltura.

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Reggio Emilia, 18 maggio 2026 – Quattro persone sono rimaste chiuse nel cimitero di Cavazzoli per quasi un’ora, per colpa di un buontempone che ha messo il lucchetto al cancello. A liberarle ci ha pensato la polizia locale. È successo nel pomeriggio di sabato. A raccontare l’incredibile storia è una delle malcapitate protagoniste rimaste ostaggio nel camposanto. “Ero con mio nipote di 17 anni – racconta Nazzarena Meglioli, 59 anni – Siamo andati a visitare la tomba di suo fratello e a portare un mazzo di fiori a mio padre. Saranno state circa le 17. In quel momento c’erano altre due signore, una donna con la mamma anziana con problemi di deambulazione e che si muoveva col girello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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