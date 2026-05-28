Belén Rodriguez rischia una denuncia dopo due incidenti a Milano | la Polizia locale invia gli atti in Procura

Notizia in breve

La Polizia locale ha inviato gli atti in Procura riguardo a due incidenti a Milano che coinvolgono una showgirl argentina. In entrambi i casi, si sostiene che non si sarebbe fermata dopo aver urtato altri veicoli o oggetti nel centro città. La donna rischia una denuncia per omissione di soccorso e omissione di referto. La Polizia ha raccolto le testimonianze e le prove sugli episodi, che si sarebbero verificati in rapida successione.