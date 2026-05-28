Belén Rodriguez rischia una denuncia dopo due incidenti a Milano | la Polizia locale invia gli atti in Procura
La Polizia locale ha inviato gli atti in Procura riguardo a due incidenti a Milano che coinvolgono una showgirl argentina. In entrambi i casi, si sostiene che non si sarebbe fermata dopo aver urtato altri veicoli o oggetti nel centro città. La donna rischia una denuncia per omissione di soccorso e omissione di referto. La Polizia ha raccolto le testimonianze e le prove sugli episodi, che si sarebbero verificati in rapida successione.
La showgirl argentina sarebbe stata coinvolta in due episodi avvenuti nel centro della città senza fermarsi dopo gli urti. Alcuni passanti l’avrebbero fotografata. Nuovi sviluppi attorno alla vicenda che nei giorni scorsi ha coinvolto Belén Rodriguez a Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso dopo due distinti episodi avvenuti nel centro del capoluogo lombardo. Gli agenti della Polizia locale di Milano starebbero infatti ultimando gli accertamenti per trasmettere un’informativa alla Procura. Gli episodi risalirebbero alle ore precedenti al ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Belen Rodriguez, doppio incidente con il suv a Milano
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