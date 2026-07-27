Una nuova tendenza nel settore dolciario sta conquistando i social network: i dolci a forma di frutta realistica. La moda, partita circa un anno fa, ha visto un rapido aumento di popolarità grazie alla condivisione online, anche se all’inizio non aveva attirato molta attenzione. Questa tipologia di pasticceria, sviluppata da un maestro pasticcere di Milano, si è diffusa rapidamente, diventando virale e attirando numerosi appassionati.

La frutta realistica. Una tendenza esplosa grazie ai social e diventata virale. «Noi abbiamo iniziato a proporla a giugno dell’anno scorso, ma senza questo successo: anzi, all’inizio non se la filava nessuno», racconta Marcello Salvatori, maestro pasticcere di Ziva (via Faruffini 2, Milano). «Poi, a settembre 2025, dopo un video di un influencer, c’è stato il boom. Da 15 pezzi al giorno siamo passati a produrre 2.000 frutti alla settimana. A ruota sono venuti diversi food blogger che hanno alimentato la tendenza». Che poi ha conquistato tanti milanesi, curiosi di assaggiare, oltre che di fotografare e postare sui social, questi dolci molto scenografici che riprendono, nella forma e nei sapori, l’arachide, la fragola, il lampone, il limone, il pistacchio, la fava di cacao, la noce, la pera. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, i dolci a forma di frutta realistica: l'ultima tendenza pasticcera arriva dal Sud, il successo grazie ai social network

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dolcetti a forma di frutta realistica

Notizie e thread social correlati

Dolci che ingannano l’occhio: il boom virale della frutta realisticaNegli ultimi mesi, sui social media sono diventati popolari video di dolci che sembrano frutta vera, attirando l’attenzione di molti utenti.

Ho trovato la frutta realistica in Italia: alla fine i social hanno deciso cosa dobbiamo mangiareIn alcune pasticcerie italiane si stanno vedendo dolci decorati con frutta che sembra vera, ma in realtà è realizzata in modo da sembrare autentica.

Temi più discussi: La coppa gelato più virale di Milano: è rosa e a forma di fiore; Da Sud a Nord: l’Assassineria più chiacchierata di Bari conquista Milano con 9 tipi di Assassina in menu; Cake Hub Milano: la pasticceria sociale nata dall'esperienza di don Gino Rigoldi; Mafia, la procuratrice a capo della Dda del Veneto Alessandra Dolci: Cosche al servizio degli evasori fiscali. S'infiltrano nelle imprese e hanno armi per colpire.

Ho piacere di condividere con voi la mia serata da AMINA, ristorante marocchino a Milano ideato da Monir, finalista di Masterchef. Il locale in via Giulio Romano, 15 è molto carino e accogliente. Ci hanno proposto un menù degustazione davvero accattivante e x.com

Portrait Milano reddit

La Befana che si porta via le feste e lascia il carbone (dolce): dalla calza alla galette des roisIl carbone dell'Epifania è una fase dell'infanzia golosa: temuto dai discoli, chi poi se lo è ritrovato davvero nella calza della Befana in sostituzione dei dolci, dopo un primo comprensibile sgomento ... milano.repubblica.it

Chiacchiere, tortelli e l’ultima tendenza dal Nord Europa: le più dolci fantasie al profumo di festaNella doppia natura del Carnevale, festa eccessiva che però esorcizza le privazioni della Quaresima, i dolci sono praticamente indispensabili. Un’occasione per viaggiare tra specialità locali e ... milano.repubblica.it