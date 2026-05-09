Ho trovato la frutta realistica in Italia | alla fine i social hanno deciso cosa dobbiamo mangiare
In alcune pasticcerie italiane si stanno vedendo dolci decorati con frutta che sembra vera, ma in realtà è realizzata in modo da sembrare autentica. Questi dessert sono pensati anche per essere condivisi sui social, con una parte esterna che imita perfettamente la frutta e un interno morbido di mousse. La tendenza si sta diffondendo tra i clienti e sta portando a una crescente presenza di questi prodotti nelle vetrine delle pasticcerie.
Le pasticcerie italiane stanno cominciando a riempirsi di frutta realistica. Parliamo di un dolce perfetto per essere condiviso sui social: fuori sembra la riproduzione in ceramica di un frutto ma una volta aperto rivela un ripieno morbido di mousse. È arrivata l'ennesima moda alimentare partita dai social.🔗 Leggi su Fanpage.it
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