Ho trovato la frutta realistica in Italia | alla fine i social hanno deciso cosa dobbiamo mangiare

In alcune pasticcerie italiane si stanno vedendo dolci decorati con frutta che sembra vera, ma in realtà è realizzata in modo da sembrare autentica. Questi dessert sono pensati anche per essere condivisi sui social, con una parte esterna che imita perfettamente la frutta e un interno morbido di mousse. La tendenza si sta diffondendo tra i clienti e sta portando a una crescente presenza di questi prodotti nelle vetrine delle pasticcerie.

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