Negli ultimi mesi, sui social media sono diventati popolari video di dolci che sembrano frutta vera, attirando l’attenzione di molti utenti. Questi dessert, realizzati con tecniche artigianali e materiali come pasta di zucchero o silicone, sono in grado di assomigliare a frutta fresca in modo sorprendente. I video che mostrano la loro preparazione e il risultato finale hanno raggiunto un alto numero di visualizzazioni su TikTok, contribuendo alla diffusione di questa tendenza.

? Punti chiave Come fa un dolce a ingannare i sensi come un frutto vero?. Perché i video di questi dessert sono diventati virali su TikTok?. Chi ha trasformato una tecnica d'élite in un fenomeno di massa?. Cosa accadrà al gusto autentico quando l'estetica dominerà la pasticceria?.? In Breve Tecnica nata a Parigi a metà anni Dieci con Cédric Grolet. Uso di stampi in silicone prodotti da aziende italiane. Passaggio dal formato fotografico Instagram al dinamismo video di TikTok. Diffusione globale tra Europa e Statiamente grazie a tutorial e nuovi strumenti. Milioni di utenti scorrono tra il 2025 e il 2026 video di pesche che sembrano vere ma nascondono mousse, mentre le pasticcerie di Europa e America registrano code interminabili per i dolci che imitano la frutta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolci che ingannano l’occhio: il boom virale della frutta realistica

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