Milano è prima nell'Indice di sportività 2026 ma persiste il problema di carenza e chiusura delle piscine
Milano si colloca al primo posto nell’Indice di sportività 2026, risultando la città più sportiva d’Italia secondo il rapporto di PTS Sport. Tuttavia, il rapporto segnala una carenza di impianti e la chiusura di piscine nella zona.
Secondo l'Indice di Sportività realizzato da PTS Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore nell'ambito del progetto Qualità della Vita, Milano si posiziona al primo posto come la provincia e città più sportiva d'Italia. Questo anche se persiste il problema della carenza e della chiusura di numerose piscine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Indice di sportività 2026: Milano guida la classifica
Notizie e thread social correlati
Indice di sportività 2026, Firenze resta nell'élite dello sport italiano. Toscana protagonista con cinque province nelle top 50Firenze si conferma tra le prime cinque province italiane per sportività, secondo l’Indice 2026 pubblicato dal Sole 24 Ore.
Indice di sportività, è Milano la capitale dello sport. Trento e Bolzano sul podioMilano ha vinto la ventesima edizione dell’indice di sportività delle province italiane, superando Trento e Bolzano.
Temi più discussi: Indice di sportività 2026: Milano guida la classifica; Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,9%. Sul podio Bper, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Male Poste e Tim; Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 21/07/2026; Indice ISTAT dei costi di costruzione: gli aggiornamenti 2025-2026.
Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, lunedì #27luglio. Indice di #sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. #Affitti brevi, meno locatori con due case. #AIAct: dal 2 agosto al via vigilanza, multe e doveri di trasparenza. #buonalettura #p x.com
Milano e la Lombardia sono considerate storicamente la locomotiva economica del Paese. Ma c’è un altro primato, più inatteso, per i capoluogo meneghino: Milano è anche la provincia più sportiva d’Italia. Il dato emerge dalla 20ª edizione dell’Indice di Sp facebook
Indice di sportività 2026, Milano al primo posto: la classificaLa 20ª edizione dell’Indice di Sportività, realizzato da PTS Sport e pubblicato da Il Sole 24 Ore, basato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie, ha incoronato il capoluogo lombardo. Al sec ... tg24.sky.it
Milano è prima nell’Indice di sportività 2026, ma persiste il problema della carenza e la chiusura delle piscineSecondo l'Indice di Sportività realizzato da PTS Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore nell'ambito del progetto Qualità della Vita, Milano si posiziona ... fanpage.it