Indice di sportività è Milano la capitale dello sport Trento e Bolzano sul podio

Notizia in breve

Milano ha vinto la ventesima edizione dell’indice di sportività delle province italiane, superando Trento e Bolzano. La classifica è stata pubblicata il 27 luglio 2026. La vittoria di Milano ha portato la provincia in cima alla graduatoria, mentre Trento e Bolzano si sono piazzate rispettivamente al secondo e al terzo posto. La competizione valuta vari indicatori relativi alle attività sportive e all’impegno delle diverse province italiane.