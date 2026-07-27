Indice di sportività è Milano la capitale dello sport Trento e Bolzano sul podio
Milano ha vinto la ventesima edizione dell’indice di sportività delle province italiane, superando Trento e Bolzano. La classifica è stata pubblicata il 27 luglio 2026. La vittoria di Milano ha portato la provincia in cima alla graduatoria, mentre Trento e Bolzano si sono piazzate rispettivamente al secondo e al terzo posto. La competizione valuta vari indicatori relativi alle attività sportive e all’impegno delle diverse province italiane.
di Giacomo Bagnasco, Andrea Gianni e Gianni Menicatti 27 luglio 2026 Milano, al fotofinish, spodesta Trento e si aggiudica la ventesima edizione dell’Indice di sportività delle province italiane. Il successo di Milano, a suo modo storico, non rappresenta, tuttavia, una vera sorpresa. Basti ricordare il progressivo avvicinamento di Milano alla vetta: settimo posto nel 2022, quinto nel 2023 e nel 2024, per la prima volta a podio nel 2025, in terza posizione. L’Olimpiade 2026, condivisa con Cortina, ha portato a Milano quel “plus” (organizzativo, economico, di attrattività internazionale, oltre che di risultati sportivi) utile per conquistare il primato dello sport italiano nei diversi aspetti che lo caratterizzano. 🔗 Leggi su Lab24.ilsole24ore.com
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