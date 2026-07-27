Milano centri estivi chiusi ad agosto Il solito rebus per le famiglie | Pochi posti a prezzi insostenibili

A Milano, i centri estivi sono chiusi ad agosto, lasciando molte famiglie senza alternative per i figli durante quel periodo. Le strutture disponibili presentano posti limitati e costi elevati, rendendo difficile l’accesso per alcune famiglie. Con le scuole, gli oratori e i campus chiusi, molte mamme sole che lavorano si trovano a gestire i figli senza supporto. La situazione crea un problema di disponibilità e accessibilità per chi necessita di servizi estivi per i bambini.

Agosto, per molti, è il mese delle partenze. Per altri è quello dei conti che non tornano. E tra le categorie più invisibili ci sono le mamme sole che lavorano mentre la città si svuota e le scuole, gli oratori e gran parte dei campus chiudono i battenti. Il problema non è soltanto che i figli non andranno in vacanza. È, prima ancora, trovare un posto sicuro dove lasciarli durante il giorno. Marta fa la cameriera in un ristorante vicino alla stazione centrale, Sara è appena uscita dalla maternità e fa la commessa in un negozio del Quadrilatero. Le ferie le avranno a settembre. Ad agosto, invece, lavoreranno ogni giorno. E i loro figli? Diverse associazioni si fanno portavoce. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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