Aumentati i posti nei centri estivi | Veniamo incontro alle famiglie

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha annunciato l’aumento dei posti disponibili nei centri estivi di quest’anno, con un investimento totale di 129mila euro. L’ampliamento mira a soddisfare le richieste delle famiglie e garantire più possibilità di accesso ai servizi estivi per i bambini. La decisione segue le precedenti promesse di supporto alle famiglie, e i nuovi posti saranno disponibili nelle strutture comunali e private convenzionate. La misura entrerà in vigore con l’apertura dei centri stagionali.

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Come promesso il Comune ha ufficializzato l’ampliamento dei posti disponibili per i centri estivi di quest’anno, investendo una cifra complessiva di 129mila euro. La decisione è stata formalizzata in questi giorni dalla Giunta comunale attraverso la delibera numero 170, su proposta dell’assessore alla Cultura Gea Dazzi. L’ampliamento è un modo per rispondere alla forte richiesta delle famiglie del territorio, storicamente superiore rispetto ai posti inizialmente previsti. L’atto di indirizzo politico impegna il dirigente del settore Attività produttive e Servizi educativi a ridefinire gli accordi con il gestore del servizio, Nausicaa Spa.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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