E' tempo di centri estivi | apertura ad agosto rette più leggere e +300% di posti nei nidi dal 2022

Da riminitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I centri estivi comunali per l’estate 2026 sono stati aperti ad agosto, con servizi disponibili fino al 21. Sono stati aumentati i posti disponibili, in particolare nei nidi per bambini da zero a tre anni, con un incremento superiore al 300% rispetto al 2022. Le rette sono state rese più accessibili. La proposta prevede un’offerta più lunga e più strutturata rispetto agli anni precedenti.

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L’estate 2026 porta un cambio di passo per i centri estivi comunali, con un’offerta più lunga, numerosa e strutturata: servizi attivi fino al 21 agosto e un aumento significativo dei posti, soprattutto nei nidi 0-3 anni, la fascia più delicata e difficile da coprire anche nell’offerta privata. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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