E' tempo di centri estivi | apertura ad agosto rette più leggere e +300% di posti nei nidi dal 2022

Notizia in breve

I centri estivi comunali per l’estate 2026 sono stati aperti ad agosto, con servizi disponibili fino al 21. Sono stati aumentati i posti disponibili, in particolare nei nidi per bambini da zero a tre anni, con un incremento superiore al 300% rispetto al 2022. Le rette sono state rese più accessibili. La proposta prevede un’offerta più lunga e più strutturata rispetto agli anni precedenti.