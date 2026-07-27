Milano benzina record a 2,699€ e diesel a 2,735€ al litro in via Correggio governo prepara sconti su gasolio e accise mobili

Da ilgiornaleditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, i prezzi della benzina hanno raggiunto un massimo di 2,699 euro al litro, mentre il diesel si attesta a 2,735 euro, secondo quanto segnalato da un punto vendita nel quartiere Buonarroti. Questo negozio, senza self service, registra i costi più elevati d’Italia. In tutta l’area urbana e nei dintorni, molti distributori mantengono i prezzi sopra i 2 euro al litro, rendendo i rifornimenti molto costosi. Un impianto nel centro permette di fare rifornimento a prezzi più bassi rispetto ad altri punti in città.

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Nel quartiere Buonarroti il punto vendita segnalato dal Codacons registra i prezzi più alti d’Italia senza self service. E nell’area milanese, tra città e hinterland, molti listini restano sopra i 2 euro al litro Fare rifornimento in città può diventare un salasso, ma a Milano c’è un impianto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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