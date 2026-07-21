Prezzi benzina alle stelle diesel venduto addirittura a 2,7 euro al litro ma il Governo non taglia le accise

I prezzi di benzina e diesel sono in aumento, con il diesel che ha raggiunto 2,7 euro al litro. Non sono stati annunciati interventi da parte del governo per rinnovare le riduzioni delle accise. La crescita del costo del petrolio è legata alle tensioni tra Stati Uniti e Iran e alle conseguenze sul traffico nello stretto di Hormuz. I rincari si riflettono sui prezzi praticati alle pompe di benzina.

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, ma dal governo non arrivano segnali sul rinnovo del taglio delle accise. Complice la crescita del costo del petrolio, dovuta alla ripresa delle ostilità tra Usa e Iran e alle ricadute sul traffico nello stretto di Hormuz, il costo del carburante alle pompe di benzina è in aumento. Codacons ha segnalato un distributore di Milano arrivato a vendere il gasolio a quasi 2,7 euro al litro. Il costo del petrolio si riflette su benzina e diesel I prezzi odierni di benzina e diesel e l’appello sulle accise La nuova app del ministero per monitorare i prezzi di benzina e diesel Il costo del petrolio si riflette su benzina e diesel La fine della tregua in Medio Oriente ha provocato un lento ma costante rialzo del prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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