Il caro carburanti torna al centro dell’agenda del Governo Meloni. La premier Giorgia Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti per fare il punto sulla situazione economica generale, con particolare attenzione all’impennata dei prezzi di benzina e gasolio che sta pesando su famiglie, imprese e settore turistico. Sul tavolo dell’esecutivo ci sono diverse ipotesi di intervento, tra cui la possibile riattivazione del meccanismo delle accise mobili, uno strumento che consentirebbe di utilizzare parte dell’extra gettito Iva generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti per ridurre temporaneamente il peso delle tasse alla pompa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Carburanti alle stelle, il Governo valuta le accise mobili: Meloni convoca Giorgetti mentre benzina e diesel sfiorano nuovi record

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CARBURANTE: IL GOVERNO SI SVEGLIA SOLO ORA

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