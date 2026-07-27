Gli attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a pagare 100 mila euro di risarcimento alla Soprintendenza per un blitz contro l'Arco della Pace a Milano. La corte ha stabilito che l'azione ha danneggiato il patrimonio culturale. La sentenza sottolinea che le azioni degli imputati non sono state considerate legate a motivi sociali condivisi. La decisione si basa sulla valutazione dei danni causati dall'intervento non autorizzato.

L'azione «degli imputati non può considerarsi direttamente funzionale all'affermazione di motivi sociali generalmente condivisi, quali il diritto all'ambiente o il diritto alla salute, proprio perché la condotta posta in essere presuppone un ricorso generalizzato ad azioni eclatanti in grado di minare la libertà, come quella di salvaguardare e godere delle opere d'arte e del patrimonio culturale». Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso maggio ha condannato a 4 mesi sette attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione, accusati di imbrattamento di beni culturali per aver gettato della vernice arancione contro i basamenti e alcune colonne dell'Arco della Pace, il 15 novembre 2023. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, attivisti di Ultima Generazione condannati a risarcire con 100 mila euro la Soprintendenza: «Il blitz contro l'Arco della pace mina il patrimonio culturale»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giovani nazifascisti reclutati da tutta Italia su Telegram, a capo della cellula romana c'è 15enne

Notizie e thread social correlati

Gettano vernice arancione sull’Arco della Pace di Milano: condannati a 4 mesi 11 attivisti di Ultima GenerazioneUndici attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a quattro mesi di reclusione per aver gettato vernice arancione sull'Arco della Pace di...

Blitz all’Arco della Pace: condannati gli attivisti per 4 mesiNella giornata di oggi, alcuni attivisti sono stati condannati a quattro mesi di reclusione dopo un blitz all’Arco della Pace, durante il quale è...

Si parla di: La nuova frontiera degli ambientalisti è odiare così tanto Israele da bloccare gli impianti green.

Milano, attivisti di Ultima Generazione condannati a risarcire con 100 mila euro la Soprintendenza: Il blitz contro l'Arco della pace mina il patrimonio culturaleLe motivazioni della sentenza con cui la giudice ha condannato sette attivisti anche a 4 mesi e mille euro di multa. La pena è sospesa e subordinata a lavori socialmente utili. Nel 2023 imbrattarono l ... milano.corriere.it

Attivisti di Ultima Generazione condannati a Milano (e devono risarcire 97mila euro): Imbrattare opere d'arte non è stato di necessitàLe motivazioni della sentenza del 18 maggio: 4 mesi di reclusione (pena sospesa) e 97mila euro alla soprintendenza ... milanotoday.it