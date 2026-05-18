Gettano vernice arancione sull'Arco della Pace di Milano | condannati a 4 mesi 11 attivisti di Ultima Generazione
Undici attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a quattro mesi di reclusione per aver gettato vernice arancione sull'Arco della Pace di Milano nel novembre 2023. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha esaminato l'atto di protesta, considerato un atto vandalico dalle autorità giudiziarie. Durante il procedimento, sono state ascoltate le testimonianze delle parti coinvolte e sono stati presentati gli elementi raccolti dagli inquirenti. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli abitanti e le associazioni locali.
Undici attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a 4 mesi per l'imbrattamento dell'Arco della Pace di Milano del novembre 2023. Sono stati assolti, invece, i giovani imputati di aver gettato farina sull'auto di Andy Warhol nel 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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