Gettano vernice arancione sull'Arco della Pace di Milano | condannati a 4 mesi 11 attivisti di Ultima Generazione

Undici attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a quattro mesi di reclusione per aver gettato vernice arancione sull'Arco della Pace di Milano nel novembre 2023. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha esaminato l'atto di protesta, considerato un atto vandalico dalle autorità giudiziarie. Durante il procedimento, sono state ascoltate le testimonianze delle parti coinvolte e sono stati presentati gli elementi raccolti dagli inquirenti. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra gli abitanti e le associazioni locali.

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