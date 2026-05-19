Blitz all’Arco della Pace | condannati gli attivisti per 4 mesi

Nella giornata di oggi, alcuni attivisti sono stati condannati a quattro mesi di reclusione dopo un blitz all’Arco della Pace, durante il quale è stata applicata vernice sulla struttura. La vernice ha provocato danni al monumento, portando alle richieste di interventi di restauro. Le autorità stanno valutando quanto dovrà spendere lo Stato per riparare i danni causati dall’atto vandalico, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla natura e l’entità delle conseguenze.

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