Blitz all’Arco della Pace | condannati gli attivisti per 4 mesi
Nella giornata di oggi, alcuni attivisti sono stati condannati a quattro mesi di reclusione dopo un blitz all’Arco della Pace, durante il quale è stata applicata vernice sulla struttura. La vernice ha provocato danni al monumento, portando alle richieste di interventi di restauro. Le autorità stanno valutando quanto dovrà spendere lo Stato per riparare i danni causati dall’atto vandalico, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla natura e l’entità delle conseguenze.
? Punti chiave Perché la vernice usata ha causato un danno così elevato?. Quanto deve pagare lo Stato per il restauro dell'Arco?. Come cambiano le sentenze se si colpisce solo il basamento?. Perché il Ministero chiede un risarcimento molto superiore ai costi?.? In Breve Restauro Arco di Pace costa 52mila euro per vernice arancione non lavabile.. Ministero della Cultura richiede 117mila euro di risarcimento danni alla Soprintendenza.. Giudice Mariapia Blanda emette sentenza di primo grado contro undici attivisti.. Assoluzione per tenuità del fatto nel caso farina su auto Warhol 2022.. La Quarta sezione penale ha condannato gli attivisti di Ultima generazione a quattro mesi per l’imbrattamento dell’Arco della Pace avvenuto il 15 novembre 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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