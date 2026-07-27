Il difensore del Milan ha evitato lesioni dopo un episodio di risentimento muscolare. La squadra, composta da 88 persone tra calciatori, staff tecnico, medico, il cuoco storico del club e il reparto comunicazione, si trovava in trasferta. Nessuna lesione grave è stata riscontrata, solo un fastidio muscolare che non ha richiesto interventi urgenti. La comitiva si è spostata senza problemi, mantenendo l’intera rosa disponibile per le prossime partite.

Una comitiva composta da 88 persone tra calciatori, staff tecnico e medico, lo storico cuoco di Berlusconi, Michele Persechini, area comunicazione e commerciale. La tournée in Australia e Indonesia del Milan è iniziata ieri, poco dopo l’ora di pranzo con la partenza del volo Emirates, sponsor rossonero, diretto a Dubai: lì il gruppo ha fatto scalo e si è riposato in attesa di decollare direzione Perth. L’arrivo oggi alle 17,30 australiane. Il primo allenamento è previsto per domani. Con il Milan è partito anche Mario Gila, uscito a metà ripresa nell’amichevole di Glasgow: lo spagnolo si è sottoposto a un’ecografia che ha evidenziato un risentimento al retto femorale destro, ma nessuna lesione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, sospiro di sollievo per Gila: nessuna lesione, solo un risentimento

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