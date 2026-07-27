Milan sospiro di sollievo per Gila | nessuna lesione solo un risentimento
Il difensore del Milan ha evitato lesioni dopo un episodio di risentimento muscolare. La squadra, composta da 88 persone tra calciatori, staff tecnico, medico, il cuoco storico del club e il reparto comunicazione, si trovava in trasferta. Nessuna lesione grave è stata riscontrata, solo un fastidio muscolare che non ha richiesto interventi urgenti. La comitiva si è spostata senza problemi, mantenendo l’intera rosa disponibile per le prossime partite.
Una comitiva composta da 88 persone tra calciatori, staff tecnico e medico, lo storico cuoco di Berlusconi, Michele Persechini, area comunicazione e commerciale. La tournée in Australia e Indonesia del Milan è iniziata ieri, poco dopo l’ora di pranzo con la partenza del volo Emirates, sponsor rossonero, diretto a Dubai: lì il gruppo ha fatto scalo e si è riposato in attesa di decollare direzione Perth. L’arrivo oggi alle 17,30 australiane. Il primo allenamento è previsto per domani. Con il Milan è partito anche Mario Gila, uscito a metà ripresa nell’amichevole di Glasgow: lo spagnolo si è sottoposto a un’ecografia che ha evidenziato un risentimento al retto femorale destro, ma nessuna lesione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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