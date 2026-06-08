Matteo Berrettini ha evitato lesioni significative dopo il match a Parigi e ha già iniziato il recupero in vista di Wimbledon. Dopo aver vinto quattro partite sulla terra rossa, è uscito ai quarti di finale del Roland Garros 2026.

Si è chiuso con un bilancio agrodolce il Roland Garros 2026 di Matteo Berrettini, che è andato oltre ogni aspettativa della vigilia vincendo ben quattro partite sulla terra rossa parigina per poi uscire di scena ai quarti di finale nel peggior modo possibile. Il trentenne romano si è dovuto ritirare infatti durante il match contro il connazionale Matteo Arnaldi per un forte problema all’anca, non potendo quindi giocarsi fino in fondo la possibilità di volare in semifinale all’Open di Francia. Il timore era quello di aver compromesso anche l’imminente stagione sull’erba, da sempre la sua superficie preferita ed in cui si è tolto in passato le maggiori soddisfazioni tra cui la finale a Wimbledon 2021 e la doppietta al Queen’s. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini tira un sospiro di sollievo: “Nessuna lesione significativa. Sono già al lavoro per Wimbledon”

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