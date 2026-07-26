Milan sollievo per Gila | nessuna lesione Partirà per l' Australia il programma dei rossoneri

Mario Gila lascia l'ospedale dopo l'amichevole contro il Celtic, dove è uscito dopo 23 minuti. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, confermando un risentimento al retto femorale destro. Il giocatore partirà con la squadra per l'Australia, dove i rossoneri proseguiranno il ritiro. Nessun altro dettaglio su eventuali approfondimenti medici o tempi di recupero.

Sollievo in casa Milan per le condizioni di Mario Gila. L'ex Lazio, costretto a uscire dopo appena 23 minuti nell'amichevole col Celtic, ha riportato 'solo' un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Dettaglio importante che permetterà al centrale spagnolo di volare oggi con la squadra in direzione Australia. Dopo un brevissimo rientro a Milano, prenderà ufficialmente il via la tournée australiana. Gabbia e compagni saranno a Perth dove giocheranno l'amichevole con l'Inter in programma il 5 agosto. Tre giorni più tardi (8 agosto) è in programma un test col Chelsea a Giacarta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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