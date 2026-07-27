Milan novità su Mazraoui | cambia l' agenzia di procuratori

Noussair Mazraoui ha cambiato agenzia di procuratori, passando a Panthera. La decisione è stata annunciata durante il mercato e si verifica in un momento di attività intensa per il calciatore. La scelta di cambiare rappresentanza si inserisce in un contesto di trattative e può influenzare le prossime mosse sul mercato. La nuova agenzia sarà responsabile delle future trattative e delle negoziazioni relative al calciatore.

Noussair Mazraoui ha cambiato agenzia di procuratori, firmando per Panthera. Solitamente una mossa del genere, a maggior ragione in apertissimo periodo di mercato, viene fatta dai calciatori per forzare la situazione con il club di appartenenza in cerca di una nuova squadra. L'esterno marocchino, di proprietà al Manchester United, era stato accostato al Milan poiché gradito ad Amorim ma dopo che è stata bloccata la cessione di Estupinan l'opzione rossonera si è raffreddata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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