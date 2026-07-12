Mercato Milan LIVE | Contatti per Éderson Occhi su Mazraoui

Il Milan ha avviato trattative per il portiere Éderson e sta monitorando la situazione di Mazraoui. La società continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione, aggiornando costantemente le operazioni in corso. La giornata di venerdì 10 luglio 2026 vede attive queste due piste, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui dettagli degli accordi. La campagna acquisti del club prosegue con attenzione verso queste due operazioni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Ufficiale anche il colpo Mario Gila, difensore arrivato dalla Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. C'è curiosità, ad ogni modo, per capire quale sarà il prossimo acquisto: presumibilmente, un trequartista, con Kerim Alajbegovi? del Bayer Leverkusen e Karetsas tra le opzioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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