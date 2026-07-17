Zaniolo e Mazraoui legati al Milan | dove il Milan sta su entrambi i giocatori
Il Milan è interessato a Zaniolo e Mazraoui. Per il primo si parla di un possibile trasferimento, mentre il secondo sarebbe nel mirino come rinforzo per la fascia laterale. La società rossonera sta valutando le trattative e le condizioni di entrambi i giocatori, senza ancora aver formalizzato offerte ufficiali. Le trattative sono in fase di sviluppo, ma al momento non ci sono annunci definitivi o accordi conclusi.
2026-07-17 16:37:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Sono emersi due giocatori AC Milan obiettivi degli ultimi giorni: Noussair Mazraoui come opzione di terzino – un giocatore di destro che può operare su entrambi i lati – e Nicolò Zaniolo il trequartista italiano il cui futuro all’Udinese resta incerto. Secondo fonti di via Aldo Rossi, però, entrambe le situazioni vanno contestualizzate. Mazraoui Rúben Amorim è noto per essere un grande ammiratore di Mazraoui. I suoi commenti del dicembre 2024 lo chiariscono. “ E’ un giocatore di altissimo livello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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