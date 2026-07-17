Zaniolo e Mazraoui legati al Milan | dove il Milan sta su entrambi i giocatori

Notizia in breve

Il Milan è interessato a Zaniolo e Mazraoui. Per il primo si parla di un possibile trasferimento, mentre il secondo sarebbe nel mirino come rinforzo per la fascia laterale. La società rossonera sta valutando le trattative e le condizioni di entrambi i giocatori, senza ancora aver formalizzato offerte ufficiali. Le trattative sono in fase di sviluppo, ma al momento non ci sono annunci definitivi o accordi conclusi.