Dopo aver effettuato gli esami, il calciatore del Milan ha ricevuto esiti positivi, che indicano un miglioramento rispetto alla precedente condizione. La squadra è partita dall’aeroporto di Milano-Malpensa verso l’Australia, dove svolgerà la prima tappa della tournée pre-campionato sotto la guida del nuovo allenatore. La partenza è avvenuta nel primo pomeriggio, in un momento di attesa per conoscere quando il giocatore potrà tornare in campo.

Poco dopo l'ora di pranzo, dall'aeroporto di Milano-Malpensa, il Milan è ufficialmente partito alla volta dell'Australia. Si tratta della prima, importantissima tappa della tournée pre-campionato che vedrà protagonisti i rossoneri guidati dal nuovo tecnico Rúben Amorim. Una spedizione fondamentale per mettere benzina nelle gambe e affinare gli schemi tattici. Con il gruppo sono partiti regolarmente anche il secondo portiere Pietro Terracciano e l'attaccante Christopher Nkunku, che avevano saltato per pura precauzione la prima amichevole stagionale — quella disputata sabato scorso contro il Celtic — e, insieme a loro, è salito sull'aereo anche Mario Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l'esito degli esami di Gila: sospiro di sollievo. Ecco quando potrebbe tornare in campo

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