Il Milan ha proseguito il suo precampionato con una tournée in Australia, dopo un pareggio contro il Celtic. Mario Gila si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’infortunio subito in Scozia. Nel frattempo, il Fenerbahçe si prepara a presentare la prima offerta ufficiale per l’attaccante portoghese. Non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle eventuali decisioni del club o sui risultati degli esami di Gila.

Continua il precampionato del Milan, che dopo il pareggio in amichevole contro il Celtic è partito verso l'Australia per la tournée estiva. Mario Gila si è sottoposto agli esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio rimediato in Scozia, mentre il Fenerbahce è pronto a formulare la prima offerta ufficiale per Rafael Leao. Nel frattempo, un terremoto politico sta scuotendo la Nazionale e Paolo Maldini potrebbe dimettersi dal ruolo di direttore tecnico. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il piano del Fenerbahce per Leao. L'esito degli esami di Gila. Maldini lascia la Nazionale?

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