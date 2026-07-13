Infortunio Courtois sospiro di sollievo per il Real Madrid | l’esito degli esami e i tempi di recupero del portiere belga

Il portiere belga del Real Madrid ha subito un infortunio, ma gli esami medici hanno evidenziato condizioni meno gravi del previsto. I risultati indicano un recupero più rapido rispetto alle prime previsioni, senza complicazioni significative. I tempi di recupero stimati sono di alcune settimane, permettendo al giocatore di tornare in campo prima di quanto inizialmente ipotizzato. La squadra potrà contare su di lui in breve tempo, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Infortunio Courtois, il Real Madrid tira un sospiro di sollievo per il portiere belga: le condizioni e i tempi di recupero. Arrivano ottime notizie per il Real Madrid e, in modo particolare, per i piani tattici del tecnico José Mourinho. L’allarme legato alle condizioni fisiche di Thibaut Courtois è ufficialmente rientrato: il portiere belga sarà regolarmente a disposizione per il debutto nella Liga 20262027. Il club della capitale spagnola giocherà il primo incontro del nuovo campionato nel fine settimana del 15 e 16 agosto, quando ospiterà la Real Sociedad. Per questo atteso appuntamento, l’estremo difensore potrà essere schierato titolare dal primo minuto, superando brillantemente l’infortunio patito soltanto pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Injury Concern: Thibaut Courtois May Miss Real Madrid Derby Against Atlético Madrid

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