Milan i convocati per la tournée pre-campionato e il piano rientri per i Nazionali

Da pianetamilan.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha iniziato la tournée pre-campionato con partenza dall'aeroporto di Milano-Malpensa, dirigendosi verso Australia e Indonesia. La tournée si svolgerà nella prima parte di agosto e coinvolgerà i giocatori convocati. È previsto anche un piano di rientro per i calciatori che sono impegnati con le nazionali. La lista dei convocati e i programmi di allenamento saranno comunicati successivamente.

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Ieri, poco dopo l'ora di pranzo, dall'aeroporto di Milano-Malpensa ha preso ufficialmente il via l'avventura estiva del nuovo Milan. I rossoneri sono partiti per la tournée pre-campionato che toccherà l' Australia e l' Indonesia, un lungo viaggio che caratterizzerà interamente la prima decade del mese di agosto. A testimonianza dell'importanza dell'evento, è salita sull'aereo una fitta comitiva composta da ben 88 persone: un gruppo che comprende calciatori, staff tecnico, staff medico, elementi dell'area comunicazione e del comparto commerciale. Tra i protagonisti della spedizione c'è anche Michele Persechini, lo storico e amatissimo cuoco dell'era di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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