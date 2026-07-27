Il Milan ha iniziato la tournée pre-campionato con partenza dall'aeroporto di Milano-Malpensa, dirigendosi verso Australia e Indonesia. La tournée si svolgerà nella prima parte di agosto e coinvolgerà i giocatori convocati. È previsto anche un piano di rientro per i calciatori che sono impegnati con le nazionali. La lista dei convocati e i programmi di allenamento saranno comunicati successivamente.

Ieri, poco dopo l'ora di pranzo, dall'aeroporto di Milano-Malpensa ha preso ufficialmente il via l'avventura estiva del nuovo Milan. I rossoneri sono partiti per la tournée pre-campionato che toccherà l' Australia e l' Indonesia, un lungo viaggio che caratterizzerà interamente la prima decade del mese di agosto. A testimonianza dell'importanza dell'evento, è salita sull'aereo una fitta comitiva composta da ben 88 persone: un gruppo che comprende calciatori, staff tecnico, staff medico, elementi dell'area comunicazione e del comparto commerciale. Tra i protagonisti della spedizione c'è anche Michele Persechini, lo storico e amatissimo cuoco dell'era di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, i convocati per la tournée pre-campionato e il piano rientri per i Nazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lazio, i convocati di Gattuso per il ritiro pre-campionatoLo staff tecnico ha comunicato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre-campionato, che inizierà il 13 luglio.

Amichevoli Milan, ecco quando Amorim ritrova tutti i suoi big: il piano dei rientriIl Milan ha disputato una partita amichevole contro il Celtic che si è conclusa con un pareggio 2-2.

Temi più discussi: Milan, i convocati di Amorim per la tournée in Australia e Indonesia; PRE-SEASON TOUR 2026: I ROSSONERI CONVOCATI; Milan, i convocati di Amorim per la sfida col Celtic: fuori Nkunku; Milan, i convocati di Amorim per l'amichevole con il Celtic.

I convocati del #Milan per il Pre-Season Tour 2026 in Australia e Indonesia x.com

Milan, squadra in partenza per l'Australia: c'è anche il nuovo acquisto Mario GilaInizia l’avventura australiana del Milan. La squadra di Ruben è in partenza in questi minuti da Malpensa all’indirizzo di Perth dove proseguirà la sua preparazione precampionato. Fra i convocati del ... tuttomercatoweb.com

L'imbarazzo per la tempesta politica, il caso dei figli di Maldini e Pirlo: perché Malagò è sempre più inquieto sul nuovo ct reddit

Milan, i convocati per il ritiro estivo: out Bennacer, che tratta la rescissione. Fuori anche BondoI due centrocampisti sono in uscita in chiave mercato e non sono stati inclusi nella lista dei giocatori che da domani inizieranno a lavorare con Amorim Il Milan ha diramato la lista dei giocatori con ... tuttomercatoweb.com