lazio i convocati di gattuso per il ritiro pre campionato

Lo staff tecnico ha comunicato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre-campionato, che inizierà il 13 luglio. I giocatori sono stati sottoposti a visite mediche e monitoraggio atletico prima della partenza. La lista comprende i calciatori che parteciperanno alle sessioni di allenamento e preparazione prima dell'inizio ufficiale della stagione. La convocazione è stata resa nota al termine delle procedure di controllo fisico.

Al termine delle consuete visite mediche e delle sessioni di monitoraggio atletico, lo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre-campionato, che prenderà ufficialmente il via lunedì 13 luglio., Questa la lista completa dei calciatori a disposizione per la preparazione estiva, che si svolgerà interamente al Training Center S.S. Lazio:, Portieri: Mandas, Motta, Renzetti, D'Alessio, Difensori: Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac, Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni, Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra, Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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