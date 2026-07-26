Amichevoli Milan ecco quando Amorim ritrova tutti i suoi big | il piano dei rientri

Da pianetamilan.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha disputato una partita amichevole contro il Celtic che si è conclusa con un pareggio 2-2. I due gol rossoneri sono stati segnati da Francesco Camarda nella ripresa. La prima frazione è stata caratterizzata da difficoltà nella gestione del pallone e errori difensivi, mentre nella ripresa il ritmo di gioco è aumentato. Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha annunciato il rientro di alcuni giocatori chiave nel prossimo periodo.

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Celtic-Milan 2-2, la prima partita dei rossoneri di Ruben Amorim finisce con un pareggio grazie ai due gol di Francesco Camarda nella ripresa. Il Diavolo ha giocato una partita a due facce: un primo tempo difficile con errori importanti nella gestione del pallone dal basso e un secondo tempo con un ritmo molto più elevato. Non è un caso che il Milan abbia trovato le due reti proprio all'inizio della ripresa. Come detto, si è visto un Camarda in gran spolvero. promowebappIl Milan ora è pronto alle altre partite previste per questo precampionato: la squadra partirà oggi nel primo pomeriggio da Malpensa per Perth, Australia. Le prossime amichevoli estive saranno contro: l'Inter il 5 agosto, il Chelsea l'8 agosto e il Manchester United il 15 agosto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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