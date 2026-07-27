Milan che rapporto tra Gila e Camarda | belle parole per il talento rossonero

Il Milan è volato a Perth per continuare la preparazione in vista della prossima stagione: la prossima settimana ci sarà l'amichevole contro l'Inter il 5 agosto. Mario Gila si è fatto male contro il Celtic nella prima amichevole prestagionale dei rossoneri, ma nulla di preoccupante per il difensore spagnolo, che potrebbe scendere in campo già nel derby. Gila è arrivato da poche settimane a Milanello, ma ha già un rapporto molto speciale con Francesco Camarda. promowebapp Il siparietto in volo tra Gila e Camarda. Durante il volo per l'Australia, l'ex difensore della Lazio ha parlato proprio dell'attaccante classe 2008. Ecco le sue dichiarazioni riprese dai social rossoneri: > "Quale compagno vorrei avere vicino durante un volo? Camarda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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