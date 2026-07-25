Super Camarda il Milan di Amorim si aggrappa al suo baby talento contro il Celtic | infortunio a Gila

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan di Amorim ha pareggiato 2-2 in una amichevole contro il Celtic a Glasgow. La partita è stata la prima ufficiale del nuovo allenatore e si è conclusa con un gol di Camarda, che in sette minuti ha segnato una doppietta. Durante la partita, Gila ha subito un infortunio e ha lasciato il campo.

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Prima amichevole ufficiale del Milan di Amorim e pareggio in rimonta 2-2 a Glasgow contro il Celtic. Nota positiva la doppietta da fenomeno di Camarda in 7 minuti. Ma Gila si infortuna e Pavlovic sbaglia tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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