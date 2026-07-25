Super Camarda il Milan di Amorim si aggrappa al suo baby talento contro il Celtic | infortunio a Gila

Il Milan di Amorim ha pareggiato 2-2 in una amichevole contro il Celtic a Glasgow. La partita è stata la prima ufficiale del nuovo allenatore e si è conclusa con un gol di Camarda, che in sette minuti ha segnato una doppietta. Durante la partita, Gila ha subito un infortunio e ha lasciato il campo.

Prima amichevole ufficiale del Milan di Amorim e pareggio in rimonta 2-2 a Glasgow contro il Celtic. Nota positiva la doppietta da fenomeno di Camarda in 7 minuti. Ma Gila si infortuna e Pavlovic sbaglia tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Celtic-Milan 2-2: ottimo Camarda, ma troppi errori. Infortunio per Gila | PMNella partita tra Celtic e Milan, terminata 2-2, l’attaccante del Celtic ha subito un infortunio.

Milan, si ferma Gila: l'infortunio contro il Celtic preoccupa i tifosi rossoneriMario Gila si è fermato al 68° minuto durante Celtic-Milan a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

Temi più discussi: Camarda e Comotto, rinnovo al Milan e prestito? Si fanno avanti due club; Ravezzani dubbioso sull'attacco del Milan: Pulisic s'infortuna spesso e Camarda è ancora troppo giovane; Milan, Camarda e Comotto verso il rinnovo con i rossoneri; Camarda è il futuro, gli elogi del suo ex allenatore del Lecce Di Francesco: È pronto per il Milan!.

#Camarda si è già preso il Milan di Amorim! Doppietta super e Celtic rimontato x.com

Il primo Milan di Amorim a due facce: segnali positivi da super Camarda e dal duo Fofana-MusahCon Camarda è già un Milan competitivo. Al di là delle innumerevoli sostituzioni operate da Ruben Amorim, è stato il giovane bomber a dare la svolta alla prima amichevole sul campo del Celtic. Il suo ... msn.com

Super Camarda, il Milan di Amorim si aggrappa al suo baby talento contro il Celtic: infortunio a GilaPrima amichevole ufficiale del Milan di Amorim e pareggio in rimonta 2-2 a Glasgow contro il Celtic. Nota positiva la doppietta da fenomeno di Camarda in 7 minuti. Ma Gila si infortuna e Pavlovic ... fanpage.it