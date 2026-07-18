L’attaccante del Milan ha dichiarato che Comotto e Camarda devono rimanere nel club. Nel frattempo, i giocatori sono tornati a Milanello per l’inizio del raduno, che vede Ruben Amorim alla guida della preparazione per la prossima stagione. Domani è prevista la prima amichevole contro il Milan Futuro, con i giocatori pronti a testare le prime strategie di allenamento.

Il Milan sta lavorando in questi giorni a Milanello, dove Ruben Amorim ha iniziato il raduno per programmare la stagione 2026-27. Domani la prima sgambata contro il Milan Futuro. Dalla prossima settimana inizieranno anche le amichevoli internazionali. Presenti al centro sportivo rossonero anche alcuni giovani molto interessanti. promowebapp Christian Comotto nel mirino di Amorim: il parere di Amelia. L'ex portiere rossonero Marco Amelia ha parlato anche dei talenti del Diavolo nella sua intervista a Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole su Christian Comotto: "Il Milan ha Comotto che io ho visto crescere. Devo dire, se dovessero tenerlo in rosa, si ritaglierebbe tanto spazio per giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amelia: "Comotto e Camarda devono restare". Grandi parole per l'attaccante rossonero

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