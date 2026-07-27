Milan beffa in arrivo per il dopo Leão | il Borussia Dortmund a un passo dal sì per Karetsas

Notizia in breve

Il Milan sta per perdere il giocatore dopo averlo acquistato dal Leão. Secondo i giornali sportivi di oggi, il Borussia Dortmund è molto vicino a finalizzare l’accordo per il trasferimento di Karetsas. La trattativa tra il club tedesco e il calciatore sembra in fase avanzata, mentre il Milan potrebbe dover rinunciare all’acquisto. La notizia è riportata nelle pagine di 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'.