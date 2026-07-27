Milan beffa in arrivo per il dopo Leão | il Borussia Dortmund a un passo dal sì per Karetsas
Il Milan sta per perdere il giocatore dopo averlo acquistato dal Leão. Secondo i giornali sportivi di oggi, il Borussia Dortmund è molto vicino a finalizzare l’accordo per il trasferimento di Karetsas. La trattativa tra il club tedesco e il calciatore sembra in fase avanzata, mentre il Milan potrebbe dover rinunciare all’acquisto. La notizia è riportata nelle pagine di 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'.
Sui quotidiani sportivi oggi in edicola, in particolare sulle pagine del 'Corriere dello Sport' e di 'Tuttosport', si torna a parlare con insistenza dell'interesse del Milan per K?nstantinos Karetsas. Il trequartista greco classe 2007, attualmente in forza al KRC Genk, è finito da tempo nei radar della dirigenza rossonera. Nelle intenzioni del club di via Aldo Rossi, il giovanissimo talento potrebbe sbarcare alla corte di Rúben Amorim non appena verrà formalizzata la cessione di Rafael Leão. L'identikit perfetto per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Per caratteristiche tecniche ed estro, Karetsas si sposerebbe alla perfezione con il 3-4-2-1 del nuovo tecnico lusitano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Il nome di Karetsas è presente da tempo nei radar della dirigenza milanista, ma nelle ultime ore il club tedesco avrebbe compiuto passi molto importanti. Secondo quanto riferito da Patrick Berger di Sky Sport Deutschland, i vertici del Borussia Dortmund si sar facebook
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