Milan il rischio beffa per Karetsas è dietro l' angolo | Borussia Dortmund a un passo dal traguardo

Notizia in breve

Il Borussia Dortmund si avvicina al raggiungimento di un accordo per il trasferimento di Konstantinos Karetsas, trequartista greco classe 2007 del KRC Genk. Il club tedesco ha avanzato un'offerta che sembra prossima alla conclusione, mentre il Milan potrebbe perdere il giovane talento prima di averlo integrato nella propria rosa. La trattativa è in fase avanzata e non è ancora stato comunicato ufficialmente l'esito.