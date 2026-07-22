Milan il rischio beffa per Karetsas è dietro l' angolo | Borussia Dortmund a un passo dal traguardo
Il Borussia Dortmund si avvicina al raggiungimento di un accordo per il trasferimento di Konstantinos Karetsas, trequartista greco classe 2007 del KRC Genk. Il club tedesco ha avanzato un'offerta che sembra prossima alla conclusione, mentre il Milan potrebbe perdere il giovane talento prima di averlo integrato nella propria rosa. La trattativa è in fase avanzata e non è ancora stato comunicato ufficialmente l'esito.
Il calciomercato estivo del Milan rischia di incrociare una frenata sul fronte dei giovani talenti internazionali. Arrivano infatti aggiornamenti cruciali dalla Germania in merito al futuro di K?nstantinos Karetsas, trequartista greco classe 2007 di proprietà del KRC Genk. Il giocatore, da tempo inserito nella lista dei desideri dei rossoneri, è ora molto vicino al Borussia Dortmund, pronto a sferrare l'attacco decisivo. Il blitz del Borussia Dortmund a Genk: i dettagli dell'offerta. Secondo quanto rivelato dal giornalista Patrick Berger di Sky Sport Deutschland, nella giornata di ieri (martedì 21 luglio) si è tenuto un importante summit di mercato direttamente a Genk, in Belgio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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