Calciomercato Milan si complica la pista Karetsas | su di lui il Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund si è inserito nella corsa per il trequartista desiderato dal Milan, complicando le trattative. La squadra rossonera sta cercando un sostituto per rafforzare il reparto offensivo, ma ora deve confrontarsi con la concorrenza del club tedesco. La trattativa per il giocatore è in fase di sviluppo, mentre i dirigenti continuano a monitorare le opzioni disponibili. La situazione resta aperta, senza un accordo definito.

Il mercato del Milan entra nel vivo della pianificazione. Tra i reparti caldi da rinforzare sulla scrivania rossonera c'è assolutamente la trequarti: i dirigenti vogliono trovare un nuovo trequartista. L'identikit è chiaro: un fantasista con inventiva da inserire all'interno della trequarti rossonera, alle spalle dell'unica punta, tassello fondamentale per il 3-4-2-1 disegnato dal nuovo tecnico del Milan Rúben Amorim. Fino a questo momento i rossoneri hanno seguito con molta attenzione tre profili di prospettiva: stiamo parlando di Can Uzun, Kerim Alajbegovic e Kostantinos Karetsas. Sul gioiello del Genk, però, non arrivano notizie positive dalla Germania. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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