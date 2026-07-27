Samuel Chukwueze, esterno nigeriano classe 1999, è tornato a Milanello dopo il prestito al Fulham. Attualmente è oggetto di valutazione da parte del nuovo allenatore, Rúben Amorim, che gli ha assegnato un ruolo inedito, simile a quello di Diallo. Questa modifica nel suo impiego potrebbe influenzare il mercato dei trasferimenti. La decisione del tecnico è ancora in fase di definizione.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' in edicola ha dedicato un approfondito focus a Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, classe 1999, è rientrato in estate a Milanello dopo il prestito al Fulham ed è attualmente in una fase di totale (ri)valutazione da parte del nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim. Una metamorfosi che parte innanzitutto da un ruolo completamente inedito sul rettangolo verde. Il calciatore africano, infatti, è entrato in campo all'inizio della ripresa nella recente amichevole disputata tra Celtic e Milan, sostituendo Zachary Athekame. Invece di calpestare le zone della trequarti come ha sempre fatto in carriera, si è posizionato come esterno destro di centrocampo nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim reinventa Chukwueze: ecco il nuovo ruolo "alla Diallo" che cambia il mercato

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Milan - Amorim sperimenta e i risultati ci sono

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