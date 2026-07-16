L'allenatore del club ha deciso di modificare il ruolo di Samuel Chukwueze, dopo aver già adottato questa strategia con altri giocatori. L'esterno nigeriano, che ha terminato l'ultima stagione in prestito in Inghilterra con 25 presenze, 3 gol e 4 assist, si prepara a una nuova fase in maglia rossonera. La decisione segue il periodo trascorso all’estero, dove ha contribuito con prestazioni discrete. La scelta di cambiare ruolo fa parte di un intervento più ampio di gestione della rosa.

L'avventura oltremanica si è conclusa e per Samuel Chukwueze è tempo di una nuova e intrigante pagina in maglia rossonera. L'esterno nigeriano ha disputato l'ultima stagione in prestito tra le fila del Fulham, in Inghilterra, mettendo a referto un rendimento tutt'altro che disprezzabile, condito da 25 presenze complessive, 3 gol e 4 assist. Nonostante l'impatto positivo, i "Cottagers" non hanno ritenuto opportuno investire i 24 milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto, e il giocatore è così tornato a disposizione del Milan in questa calda finestra di calciomercato. Il verdetto di Amorim e il clamoroso esperimento tattico. Il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La mossa a sorpresa di Amorim: cambia ruolo a Chukwueze come fece con Diallo e Quenda

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