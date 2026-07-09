Rúben Amorim è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Milan per la stagione 2026-2027. La presentazione si è svolta ieri pomeriggio nella sala stampa di 'Casa Milan'. Durante l'incontro sono stati annunciati alcuni dettagli sul progetto tecnico, tra cui un ruolo inatteso per il giocatore statunitense Pulisic e il ritorno di Chukwueze, che resterà in squadra.

Rúben Amorim, ex allenatore di Sporting Lisbona e Manchester United, è stato presentato ufficialmente ieri pomeriggio nella sala stampa di 'Casa Milan' come nuovo tecnico del Milan per la stagione 2026-2027. Nel corso di una fitta conferenza stampa, il tecnico classe 1985 non si è limitato a ribadire l'obiettivo di conquistare lo Scudetto della Seconda Stella attraverso un calcio offensivo e dominante, ma ha offerto spunti tattici estremamente precisi sui singoli elementi della rosa e sulle strategie del mercato estivo. L'investimento Gonçalo Ramos e la rivoluzione dei trequartisti. Ad Amorim è stato chiesto anzitutto un parere sull'acquisto più oneroso dell'estate rossonera, quel Gonçalo Ramos strappato al PSG per una cifra record di 74 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Amorim disegna il nuovo Milan: il ruolo a sorpresa per Pulisic. Chukwueze torna e resta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMORIM AL MILAN, VI SPIEGO IL SUO GIOCO: COSA MI CONVINCE E COSA NO

Notizie e thread social correlati

Chukwueze, rientro a Milanello dopo il prestito: Amorim pensa a un nuovo ruoloSamuel Chukwueze è tornato al Milan dopo il prestito al Fulham, che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto di circa 24 milioni di euro.

Milan, Amorim disegna già il nuovo centrocampo: Loftus-Cheek il primo sacrificatoIl centrocampo del Milan si sta rimodellando: Loftus-Cheek è il primo giocatore a essere messo in uscita.

Temi più discussi: Svolta Milan: panchina ad Amorim, Krösche per l’area sportiva e Hardung nuovo ds; Il quadro completo degli allenatori della prossima Serie A; Il nuovo Milan di Amorim sta nascendo ai Mondiali: chi parte, chi resta e chi arriva tra Leao, Pulisic, Modric, Rabiot e Ramos; Amorim Un onore essere al Milan, contiamo su Modric.

Allora 2 settimane fa usci notizia Inacio Poi Krosche Arriva Amorim scelto da Krosche Poi Krosche è saltato, filtrava che il Milan potesse prenderlo più tardi Organigramma nuovo senza DS Preso Ramos (visite mediche 2 settimane fa) Mi viene il dubbio che x.com

[Romano] NOTIZIE: Rúben Amorim al AC Milan come nuovo allenatore, CI SIAMO! Accordo verbale concluso per un contratto valido fino a giugno 2028 con opzione fino a giugno 2029. Amorim ha accettato tutte le condizioni e firmerà questa settimana come n reddit

Con Amorim parla anche Cardinale: Stop col passato, ecco cosa voglio dal nuovo MilanAssieme ad Amorim nella conferenza stampa di presentazione del tecnico, parla anche il proprietario del Milan Cardinale. spaziomilan.it

Il nuovo Milan di Amorim sta nascendo ai Mondiali: chi parte, chi resta e chi arriva tra Leao, Pulisic, Modric, Rabiot e RamosRivoluzione Milan: centrocampo in trasformazione con uscite Fofana e Loftus-Cheek, idee su Jashari, Rabiot e Modric. Leao verso addio, Pulisic resta. sport.virgilio.it