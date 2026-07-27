Un uomo ha raccontato che la moglie ha vissuto un periodo difficile a causa della sua malattia, il Parkinson. La confessione è stata fatta pubblicamente, evidenziando il peso che la condizione ha avuto su tutta la famiglia. La testimonianza si concentra sul disagio e le sfide affrontate, senza dettagli su eventuali conseguenze legali o altri aspetti. La narrazione si limita a descrivere l’impatto personale e familiare della malattia.

Michael J. Fox torna a parlare pubblicamente della sua malattia il Parkinson, e questa volta lo fa senza filtri, raccontando il prezzo pagato non solo da lui, ma da tutta la sua famiglia. L’attore 65enne, icona di “Ritorno al Futuro”, ha rilasciato una lunga intervista a The Hollywood Reporter in cui ammette che essere diventato il volto pubblico della malattia ha significato anni difficilissimi per la moglie, l’attrice Tracy Pollan. Fox ha spiegato di aver detto alla moglie che non poteva permettersi mezze misure una volta deciso di rendere pubblica la sua condizione: doveva andare fino in fondo, senza mezze misure. Nel racconto, Fox torna anche al momento della diagnosi, arrivata quando aveva appena 29 anni, e alla decisione presa anni dopo di raccontare tutto pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie ha vissuto un inferno per colpa mia e del mio Parkinson”: Michael J. Fox e la confessione choc

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El hombre que salvó era un magnate. Se enamoró de ella y la convirtió en su esposa.

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Un shaggoth dipinto da mia moglie reddit

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