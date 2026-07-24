Michael J Fox racconta il lato più difficile del Parkinson | il peso della malattia sulla moglie

Michael J. Fox ha raccontato uno degli aspetti più difficili della sua battaglia contro il Parkinson: le conseguenze che la decisione di rendere pubblica la malattia ha avuto sulla moglie Tracy Pollan. Intervenendo al Social Impact Summit organizzato da The Hollywood Reporter, l’attore ha spiegato che esporsi davanti al mondo è stata una scelta necessaria, ma anche un peso enorme per la sua famiglia. “ Per Tracy è stato un inferno. È stato davvero difficile per lei, e lo è ancora oggi, perché è una malattia che continua a cambiare “, ha raccontato Fox. “Ma le dissi: ‘Devo andare fino in fondo. Non si possono fare le cose a metà’. ” L’attore, oggi 65enne, ha ricevuto la diagnosi di Parkinson a esordio precoce nel 1991, quando aveva appena 29 anni ed era già un attore di successo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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