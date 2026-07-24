Michael J. Fox ha dichiarato che la diagnosi di Parkinson ha avuto un impatto devastante sulla sua famiglia, influenzando anche sua moglie Tracy Pollan. In un’intervista al The Hollywood Reporter, l’attore ha descritto il percorso con la malattia come un’esperienza difficile, sottolineando il peso emotivo e fisico che ha coinvolto tutti i membri della famiglia. Fox ha parlato apertamente delle sfide affrontate nel convivere con la condizione.

In una lunga intervista al The Hollywood Reporter, Michael J. Fox ha parlato senza filtri del peso che la malattia continua ad avere sulla loro famiglia. «Per mia moglie Tracy è stato un inferno», ha ammesso la star. «È stato davvero durissimo per lei e continua a esserlo, perché la malattia cambia continuamente». Una riflessione che restituisce anche il volto meno raccontato del Parkinson: quello vissuto da chi assiste quotidianamente una persona malata. Michael J. Fox ha ricordato anche il momento in cui, dopo anni trascorsi a tenere nascosta la diagnosi, maturò la decisione di rendere la sua condizione pubblica. Correva l'anno 1998: il Parkinson gli era stato diagnosticato sette anni prima, nel 1991, quando aveva appena 29 anni e si trovava all'apice della sua carriera attoriale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michael J. Fox: «La mia diagnosi di Parkinson è stata un inferno anche per mia moglie Tracy Pollan»

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When Michael J. Fox received his Parkinsons diagnosis at just 29, he feared it might

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