Gillian Anderson ha raccontato che sua figlia le ha detto di aver trascorso l’infanzia con sette teste di bambola mozzate nella culla, descrivendo l’esperienza come un’ombra costante nella sua vita. Nella narrazione, si menziona anche un lago e un campeggio, e un serial killer con una maschera a grata di ventilazione. Anderson, nota per il ruolo in “X-Files”, dipinge figure geometriche in una casa isolata nel Pacifico nordoccidentale.

C’è un lago, un campeggio, un serial killer con la maschera a forma di grata di ventilazione e, in mezzo a tutto questo, Gillian Anderson (diventata celebre per il ruolo dell’agente Scully nella serie tv “ X-Files “) che dipinge ossessivamente figure geometriche in una casa isolata nel Pacifico nordoccidentale. È lo scenario di “Camp Miasma – Adolescenza, sesso e morte” (titolo originale “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”) che ha aperto la sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2026 e se n’è andato con la Queer Palm – premio cinematografico indipendente assegnato ai film a tematica LGBT nel corso del Festival di Cannes – sotto il braccio, dopo un’ovazione con dieci minuti di applausi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia dice di aver passato l’infanzia con 7 teste di bambola mozzate nella culla. L’horror è sempre stato alla periferia della mia vita”: così Gillian Anderson, l’ex regina di “X-Files”

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