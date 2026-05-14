Durante un'intervista, l’attore ha scherzato sulla sua esperienza di compleanno, raccontando che le sorprese per i 65 anni possono essere rischiose e che, nonostante ciò, si sente ancora in buona salute. Ha ricordato anche le sorprese organizzate dalla moglie per il suo compleanno, definendole pericolose ma divertenti. Clooney ha condiviso di essere ancora in piedi dopo aver superato questa tappa della vita.

“È pericoloso fare sorprese a qualcuno quando compie 65 anni. Potrebbe essere la fine”, ha scherzato George Clooney parlando dei festeggiamenti organizzati dalla moglie Amal Alamuddin. L’attore, intervistato durante l’evento per il 50esimo anniversario del King’s Trust alla Royal Albert Hall di Londra, racconta che la moglie avrebbe persino convinto gli amici a travestirsi da camerieri per sorprenderlo durante la festa. “Bisogna stare molto attenti quando si fanno sorprese alla gente”, aggiunge ironicamente. E poi, ridendo: “Sono ancora in piedi. A malapena”. Nel corso dell’intervista, Clooney parla anche della vita familiare con Amal e dei loro figli, i gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alla fine della vita nessuno dice: ‘Avrei voluto lavorare di più’. Le soprese di mia moglie per i miei 65 anni? È stato pericoloso ma sono ancora in piedi”: l’ironia di George Clooney

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from a fake marriage to true love after the coma! we fought the lies to be together.

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