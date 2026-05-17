Pamela Anderson ha dichiarato di voler dare spazio all’amore nella sua vita, lasciando aperta la possibilità di nuove relazioni. Recentemente, circolano voci su un possibile interesse da parte di un attore di 63 anni, che sarebbe rimasto colpito dall’ex modella dopo aver visto il suo ultimo progetto. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a un rapporto tra i due, né dettagli su eventuali incontri o sviluppi. La protagonista di Baywatch ha preferito non commentare ulteriormente la situazione.

Pamela Anderson non ha dubbi ed è pronta a "fare spazio all’amore nella sua vita". Secondo una fonte citata dal Daily Mail, la star di Baywatch, oggi 58enne, starebbe attraversando una nuova fase di riassetto della sua vita privata, dopo anni concentrati soprattutto su carriera e rilancio professionale. Di ufficiale, per il momento, non c’è nulla, né esistono conferme su chi possa averle fatto girare la testa. Ma il nome clamoroso che è emerso nelle ultime ore e che sta agitando la cronaca rosa di Hollywood è addirittura quello di Tom Cruise. Leggi anche: Le donne più belle degli anni '90, da Julia Roberts a Kim Basinger e Naomi Campbell Il pettegolezzo su un possibile avvicinamento tra i due attori sarebbe nato dopo l’uscita di The Last Showgirl, il film che ha segnato il ritorno cinematografico di Pamela Anderson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pamela Anderson: "Spazio all'amore nella mia vita". E spunta il nome di Tom Cruise

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