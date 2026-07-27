Mi vuoi sposare un’altra volta? | Nino D’Angelo sorprende la moglie dopo 47 anni di matrimonio

Dopo 47 anni di matrimonio, un cantante napoletano ha sorpreso la moglie con una nuova proposta di nozze. In occasione dell’anniversario, ha chiesto nuovamente alla compagna di sposarlo, pronunciando le parole “Mi vuoi sposare un’altra volta?”. Il momento è stato condiviso sui social, mostrando la reazione della donna alla proposta.

Dopo 47 anni di matrimonio, Nino D’Angelo ha deciso di rivivere uno dei momenti più importanti della sua vita. In occasione dell’anniversario di nozze con la moglie Annamaria Gallo, il cantautore napoletano l’ha sorpresa con una nuova proposta di matrimonio, condividendo il momento sui social. Nel video pubblicato su Instagram, D’Angelo raggiunge la moglie sul terrazzo di casa con una scatolina tra le mani. Quando la apre, Annamaria sorride e capisce subito cosa sta per accadere; poco dopo arriva la domanda: “ Mi vuoi sposare. un’altra volta? ” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino D’Angelo (@nino.dangelofficial) Annamaria, visibilmente emozionata, lo abbraccia e lo bacia prima di rispondere ancora una volta di sì. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio e chiede alla moglie Annamaria di risposarlo

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Nino D’Angelo si risposa per celebrare 47 anni di matrimonio | VIDEOPer il 47esimo anniversario di matrimonio, un cantante ha chiesto di risposarsi alla moglie, che ha accettato emozionata.

Temi più discussi: Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio, la proposta a sorpresa (e il regalo) per la moglie: Mi vuoi sposare un'altra volta?; Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio con un gesto dolcissimo: Mi vuoi sposare, di nuovo?; Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio, poi la sorpresa ad Annamaria: Mi vuoi sposare un'altra volta?; Nino D'Angelo fa la proposta alla moglie Annamaria per i loro 47 anni di matrimonio: Mi vuoi sposare di nuovo?.

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