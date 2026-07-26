Nino D’Angelo si risposa per celebrare 47 anni di matrimonio | VIDEO

Per il 47esimo anniversario di matrimonio, un cantante ha chiesto di risposarsi alla moglie, che ha accettato emozionata. La coppia, insieme da molti anni, ha celebrato il momento con un video. La proposta è avvenuta durante una cerimonia privata, senza dettagli su location o altre persone coinvolte. La donna ha risposto con commozione, confermando il suo consenso. La coppia ha una relazione lunga e consolidata, senza ulteriori precisazioni sui motivi della riproposizione.

In occasione del 47esimo anniversario di nozze, Nino D'Angelo ha chiesto a sua moglie Annamaria di risposarlo: lei ha accettato commossa dal gesto inaspettato Nino D’angelo e Annamaria Gallo hanno una storia d’amore da film. Si sono innamorati da giovanissimi, quando lei aveva 12 anni e lui 18. La loro storia all’inizio ha avuto un vissuto travagliato fin quando, spinti dall’amore, hanno deciso di fare la fuitina per suggellare quel grande sentimento. Lo stesso che li ha portati a diventare due volte genitori e a celebrare 47 anni di matrimonio. Oggi, per festeggiare questo importante traguardo,Nino D’Angelo ha deciso di fare una nuova propostaa sua moglie e di chiederle nuovamente la mano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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