Metro Linea 2 Napoli chiudono temporaneamente le fermate Montesanto e Piazza Amedeo | ecco quando

Da 2anews.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fermate Montesanto e Piazza Amedeo sulla Metro Linea 2 di Napoli saranno temporaneamente chiuse per lavori di manutenzione. Montesanto resterà chiusa dal 4 al 19 agosto, mentre Piazza Amedeo sarà chiusa dal 20 agosto al 4 settembre. Durante questi periodi, la circolazione dei treni subirà modifiche per permettere i lavori nelle rispettive stazioni. La chiusura delle fermate si rende necessaria per consentire la prosecuzione degli interventi di manutenzione.

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Lavori sulla Metro Linea 2 di Napoli: Montesanto chiusa dal 4 al 19 agosto, Piazza Amedeo dal 20 agosto al 4 settembre. Modifiche alla circolazione dei treni della metropolitana Linea 2 di Napoli per consentire la prosecuzione dei lavori nelle stazioni di Montesanto e Piazza Amedeo. Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, ha comunicato che le due fermate saranno temporaneamente inibite al servizio viaggiatori in periodi differenti durante i mesi di agosto e settembre. La fermata di Napoli Montesanto non sarà utilizzabile dai passeggeri dal 4 al 19 agosto. Nel periodo indicato, i viaggiatori potranno servirsi delle stazioni limitrofe presenti lungo la Linea 2. 🔗 Leggi su 2anews.it

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